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Сенников: «Переход Малкома в Саудовскую Аравию был бы странным» эксклюзив

10 Июля 2023 • 17:36 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Футбольный эксперт Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном переходе нападающего «Зенита» Малкома в один из клубов Саудовской Аравии.

- В СМИ появилась информация, что «Зенит» получил предложение от клуба Саудовской Аравии по Малкому. Пишут, что с игроком уже согласована зарплата. Надо ли питерцам отпускать своего лидера?

- Здесь все упирается в деньги. Если предложение действительно хорошее, то, конечно, нужно отпускать. Это будет хорошо и для игрока, и для клуба. Но с футбольной точки зрения такой игрок, как Малком, нужен «Зениту», и будет тяжело восполнить такую потерю. Не знаю, кем его заменить.

- «Зенит» купил Малкома за 40 млн евро, а сейчас может продать за 50 млн евро. Это удачная сделка?

- Конечно. 10 миллионов – хороший бонус.

- Малком стоит 50 миллионов?

- Сложно сказать. Мы видели его только в российском чемпионате. Конечно, он здесь очень сильно выделялся. Но стоит ли он таких денег, я не знаю. Но все равно переход в Саудовскую Аравию какой-то странный. Это не европейский чемпионат. Не знаю, как Малком будет там играть. Сможет ли оттуда попасть в сборную? Купят ли его оттуда европейские клубы? Вот в чем вопрос.

- Писали, что в «Зените» зарплата Малкома под 6 млн евро, а там ему предлагают 10-12 млн евро в год. Это большой соблазн для игрока уйти?

- Да. У футболистов карьера быстро проходит, и у Малкома сейчас самые золотые годы, когда он может хорошо заработать и обеспечить себя и семью.

- В Европе ему смогли бы предложить такую зарплату?

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- Пока он себя никак не зарекомендовал в Европе. Если бы играл в Лиге чемпионов, за сборную – это одно дело. А мы его можем оценивать только по выступлению в РПЛ.

- Есть ли у него стимул оставаться в «Зените», если он уже выиграл здесь все, что мог?

- Я был уверен, что он уйдет из «Зенита», если хочет прогрессировать. Для этого нужно уходить на пике. Сейчас он стал лучшим игроком чемпионата, лучшим бомбардиром. Но я думал, он выберет европейский клуб, чтобы играть в Лиге чемпионов, а не Саудовскую Аравию. Хотя мы видим, что сейчас многие туда переезжают вслед за Криштиану Роналду.

- Без Малкома «Зенит» уже не будет так доминировать в РПЛ?

- Посмотрим, кто еще уйдет. Непонятно останется ли Вендел. Если уйдут два-три ключевых футболиста, то появится шанс у других команд.

- Как сильно РПЛ потеряет с уходом игрока, признанного лучшим в прошлом сезоне?

- Конечно, это яркий футболист, и его будет недоставать. Получается, надо ждать восхождения новых звезд.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Сенников Малком Филипе
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