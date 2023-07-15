Гранат: «Не вижу фаворита в матче за Суперкубок»

Бывший центдеф сборной России Владимир Гранат считает, что в грядущем матче за Суперкубок России нет однозначного фаворита, так как обе команды будут предельно мотивированным на взятие заветного трофея.

«В этой игре явного фаворита не вижу. Во-первых, сейчас только старт сезона и это две более равные команды. Тем более эта будет игра за трофей, а значит, что обе команды будут мотивированы на успех», - делится Гранат с «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» и ЦСКА выйдут на поле «Ак Барс Арены» в Казани чуть более чем через час. Не пропустите текстовую трансляцию игры, её проводит коллектив портала LiveResult.ru. Стартуем - 17:00 по московскому времени.