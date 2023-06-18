Быстров — о возможном уходе Аршавина из «Зенита»: «Дыма без огня не бывает»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о возможном уходе Андрея Аршавина с поста заместителя генерального директора петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что экс-нападающий сборной России покинет свою нынешнюю должность 1 июля.

По мнению Быстрова, уход Аршавина станет потерей для «Зенита». Однако, как отметил эксперт, такие люди не затеряются в футбольной сфере.

«Дыма без огня не бывает. Значит, есть какие-то недопонимания. Для кого-то будет потерей, а кто-то, возможно, найдёт в нём футбольного чиновника», — цитирует Быстрова «РБ Спорт».

Напомним, что помимо «Зенита», в период своей игровой карьеры Аршавин защищал цвета лондонского «Арсенала», «Кубани» и «Кайрата». В петербургском клубе экс-футболист работает с 2019 года.