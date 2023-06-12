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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кучаев: «Приятно, что мы завоевали трофей, но всегда хочется большего»

12 Июня 2023 • 15:06 Комментировать
Краснодар
1:1
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев подвёл итоги прошедшего сезона.

Напомним, вчера, 11 июня, «армейцы» обыграли «Краснодар» в суперфинале Кубка России (1:1, 6:5 — пен) и завоевали трофей. В чемпионате России ЦСКА занял второе место в турнирной таблице, отстав от первого «Зенита» на 12 очков.

Кучаев поздравил всех болельщиков московского клуба с победой в Кубке страны, отметив при этом, что всегда хочется большего.

«Конечно, важно и приятно, что мы завоевали трофей. Отличные эмоции. Серебряные медали в чемпионате плюс Кубок вполне приемлемый итог сезона, хотя, разумеется, всегда хочется большего», — приводит слова Кучаева «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне 25-летний Кучаев провёл за ЦСКА 23 матча, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Константин Кучаев
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