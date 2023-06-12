Кучаев: «Приятно, что мы завоевали трофей, но всегда хочется большего»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев подвёл итоги прошедшего сезона.

Напомним, вчера, 11 июня, «армейцы» обыграли «Краснодар» в суперфинале Кубка России (1:1, 6:5 — пен) и завоевали трофей. В чемпионате России ЦСКА занял второе место в турнирной таблице, отстав от первого «Зенита» на 12 очков.

Кучаев поздравил всех болельщиков московского клуба с победой в Кубке страны, отметив при этом, что всегда хочется большего.

«Конечно, важно и приятно, что мы завоевали трофей. Отличные эмоции. Серебряные медали в чемпионате плюс Кубок вполне приемлемый итог сезона, хотя, разумеется, всегда хочется большего», — приводит слова Кучаева «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне 25-летний Кучаев провёл за ЦСКА 23 матча, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.