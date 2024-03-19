Медведев видит в сборной России не двоих, а пятерых игроков «Зенита»

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, дал комментарий по поводу количества игроков питерской команды в сборной России.

В национальную сборную России были вызваны два игрока «Зенита» - Андрей Мостовой и Иван Сергеев. Впрочем, Медведев видит в команде больше зенитовцев.

«Не обидно ли, что всего два игрока «Зенита» в сборной России? Плюс Кузяев, плюс Адамов, плюс Лунёв. Наши люди. Так что какие ещё обиды», - цитирует Медведева «Спорт День за Днём».

Впереди у сборной России два домашних товарищеских матча. 21 марта команда Валерия Карпина примет Сербию, а 25 марта – Парагвай.