Нигматуллин считает Сафонова первым вратарём сборной России

Экс-футболист «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился мнением о первом вратаре сборной России на данный момент.

«Сафонов – номер один, но уверен, что Лунёв сыграет в одном из двух матчей», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Эксперт отметил, что именно Сафонов был основным в последних матчах сборной России, и в этих встречах голкипер не допускал серьезных ошибок.

В текущей кампании 25-летний Сафонов появился на поле в 20 матчах Российской премьер-лиги, в которых пропустил 15 голов и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Завтра, 21 марта, сборная России проведет товарищеский матч против Сербии. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по мск. Отметим, что 25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют в еще одном контрольном поединке — против Парагвая.