Тюкавин признался, что хочет попасть в окончательный состав сборной России

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин поделился комментарием о своём попадании в расширенный состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи.
Футболист признался, что очень рад данному событию, ведь его не было в сборной на протяжении года.
«Хочу попасть в окончательный список. Вы сами знаете, что у сборной соперники очень серьезные и сильные», — приводит слова «Чемпионат».
В текущем сезоне Тюкавин принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил девять мячей и записал на свой счет семь голевых передач.
21 марта сборная России проведет товарищеский матч против сборной Сербии, а уже 25 марта сыграет с Парагваем.
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