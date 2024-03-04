Тюкавин признался, что хочет попасть в окончательный состав сборной России

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин поделился комментарием о своём попадании в расширенный состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи.

Футболист признался, что очень рад данному событию, ведь его не было в сборной на протяжении года.

«Хочу попасть в окончательный список. Вы сами знаете, что у сборной соперники очень серьезные и сильные», — приводит слова «Чемпионат».

В текущем сезоне Тюкавин принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил девять мячей и записал на свой счет семь голевых передач.

21 марта сборная России проведет товарищеский матч против сборной Сербии, а уже 25 марта сыграет с Парагваем.