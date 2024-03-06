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Лодыгин признался, что хочет вернуться в сборную России

06 Марта 2024 • 17:43 Комментировать
РОССИЯ
...
Сербия
21.03 14:00

Вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин поделился комментарием о возможном возвращении в состав сборной России.

«Я действующий футболист, все еще по-футбольному эгоист. Не может быть, чтобы я не хотел и не ждал вызова в сборную. Конечно, хочу. Даже при том, что сейчас нет официальных матчей», — приводит слова Лодыгина «Чемпионат».

Голкипер отметил, что ему неважно против какого соперника выходить на поле.

В составе национальной команды 33-летний Лодыгин принял участие в 11 матчах, в которых пропустил всего четыре мяча и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности. Последний раз Лодыгин вызывался в сборную России в 2016 году.

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