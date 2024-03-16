Карпин рассказал, когда Головин и Захарян прибудут в расположение сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, когда наши легионеры присоединяться к команде.

«Арсен Захарян должен ночью прибыть в расположение сборной, а остальные наши легионеры — (Далер) Кузяев и (Александр) Головин — уже после тура в своих чемпионатах», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Специалист добавил, что игроки «Локомотива» и «Спартака» сегодня не тренировались в общей группе, ведь они только что играли в Кубке России.

Первый товарищеский матч сборной России пройдет 21 марта. Соперником команды Карпина станет сборная Сербии.

25 марта российская национальная команда встретится с Парагваем.