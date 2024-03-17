Балахнин: Продление контракта больше зависит от Карпина

Экс-тренер сборной России Сергей Балахнин дал свой комментарий о работе Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.

Балахнин отметил, что Карпин является достойным кандидатом для сборной России.

- Уговаривать его или нет? Продление контракта больше зависит от Карпина, - приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Напомним, Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года. Помимо национальной команды специалист также возглавляет «Ростов».

21 марта сборная России на «ВТБ Арене» примет сборную Сербии, а спустя четыре дня на том же стадионе команда встретится с Парагваем.

За текстовой трансляцией поединка с Сербией в ближайшие четверг можно будет следить на портале LiveResult.