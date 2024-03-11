Агент Дивеева высказался о вызове футболиста в сборную России

Агент защитника сборной России Игоря Дивеева Олег Ерёмин дал свой комментарий о вызове игрока в национальную команду.

- Игорь не останавливается, с ним все в порядке. Он набрал хороший игровой тонус, поэтому приглашен в сборную России. Мне кажется, что все закономерно, - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Команда Валерия Карпина 21 марта на «ВТБ Арене» проведёт матч со сборной Сербии, а 25 марта на той же арене российская сборная встретится с Парагваем.

24-летний футболист в нынешнем сезоне провёл два матче в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.

Дивеев дебютировал за сборную России в 2020 году в матче против Молдовы. Всего на его счету 14 матчей за национальную команду и один забитый мяч.