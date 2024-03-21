Головин ответил, что должна показать сборная России

Капитан сборной России Александр Головин сказал несколько слов перед матчем против Сербии. У Головина спросили, что должна показать команда, если вынести за скобки результат.

«Нужно показать, что мы тоже готовы играть на хорошем уровне с хорошим соперником и доминировать на поле», - сказал Головин в эфире канала «Матч ТВ».

Сборные России и Сербии начнут товарищеский матч в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «ВТБ Арены» во всех подробностях можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

Стоит отметить, что в условиях санкций сборная России может проводить только товарищеские игры.