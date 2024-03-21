Сборная России объявила состав на матч с Сербией

Сегодня, 21 марта, сборная России проведёт товарищеский матч против национальной команды Сербии.

Пресс-служба российской сборной опубликовала в телеграм-канале список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав сборной России: Сафонов (вр), Хлусевич, Осипенко, Сильянов, Волков, Ан. Миранчук, Глебов, Баринов, Головин (к), Тюкавин, Обляков.

Запасные: Максименко (вр), Лунёв (вр), Горшков, Морозов, Адамов, Харин, Зиньковский, Пруцев, Черников, Пиняев, Чалов, Ал. Миранчук, Захарян, Кузяев, Сергеев.

Матч Россия – Сербия должен будет стартовать в 20:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию, которая пройдет на портале LiveResult.