Романцев оценил игру российских легионеров в матче с Сербией

Экс-наставник «Спартака» Олег Романцев поделился комментарием об игре российских легионеров в товарищеском матче со сборной Сербии.

«В действиях Головина, Захаряна и Миранчука появились черты европейского стиля. Они стали качественнее работать с мячом», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Как отметил эксперт, футболисты пытаются быстро расстаться с мячом, разгоняя атаки, чтобы соперник не успел перестраиваться.

Напомним, товарищеский матч сборной России и сборной Сербии завершился крупной победой команды Валерия Карпина со счетом 4:0.

Летом сборная России проведет контрольный поединок против Беларуси.