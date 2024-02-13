Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Джокович не сможет посетить товарищеский матч между сборными России и Сербии

13 Февраля 2024 • 22:36 Комментировать
РОССИЯ
...
Сербия
21.03 16:00

Глава ФТР Шамиль Трапищев заявил, что первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович не будет присутствовать на товарищеском матче по футболу между сборными России и Сербии.

Как отмечает руководитель организации, этому помешает плотный календарь Джоковича. Дело в том, что в это время состоятся два турнира серии «Мастерс»: в Индиан-Уэллсе (с 6 по 17 марта) и в Майами (с 20 по 31 марта), передает издание ТАСС.

Что касается национальных команд, то они проведут контрольную игру 21 марта в Москве на стадионе «Динамо».

Напомним, что сборные России отстранены от международных турниров под эгидами ФИФА и УЕФА.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Сербии Новак Джокович Шамиль Тарпищев ещё теги

Новости по матчу

05 Февраля
15:15
Витюгов: «В сборной Осинькину будет скучновато»
04 Февраля
16:36
Каррера: «Я бы без проблем возглавил сборную России»
01 Февраля
16:02
Пономарёв: «У нас нет интересных футболистов, не на кого смотреть»
13:30
Божович: «Утверждение матча между Россией и Сербией — это сигнал для других стран»
13:10
Горшков: «В матче с Сербией сборная России постарается показать хороший футбол»
10:17
Карпин — о работе в сборной: «Мне нравится работать с лучшими футболистами страны, даже несмотря на туманные перспективы»
31 Января
17:12
Бывший игрок «Црвены Звезды» Маркович: «Все очень счастливы, что матч между Россией и Сербией состоится»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОССИЯ СЕРБИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью удивил выбором нового клуба Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения «Барселона» порадовала фанатов отличной новостью Пять клубов хотят купить Гюлера у «Реала» Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю» В «Ливерпуле» определились с главным кандидатом на должность тренера ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» «Барселона» нашла нового нападающего «Ростов» проиграл «Кайрату» в заключительном матче Зимнего кубка РПЛ
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала»
Спортивные новости
«Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ, уверенно победив «Нефтехимик» Журова назвала причину, по которой Россию и Беларусь не допустили до чемпионата мира по хоккею Кожевников — о Кучерове: Один из величайших игроков НХЛ и вообще в мире Кожевников сравнил чемпионаты СССР и НХЛ Александр Овечкин забил в пятом матче подряд Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Февраля
22:36 · Чемпионат мира 2026
Джокович не сможет посетить товарищеский матч между сборными России и Сербии
13:38 · Чемпионат мира 2026
Кержаков: «Россия проверит свой уровень в матче с Сербией»
12 Февраля
14:56 · Чемпионат мира 2026
Хиддинк считает, что отстранение России не даст раскрыться новому Аршавину или Головину
11 Февраля
15:17 · Франция. Лига 1
​Коло-Муани: «Я всегда буду парнем, который не реализовал выход один на один в финале чемпионата мира»
10:44 · Чемпионат мира 2026
Пономарёв: «Адвокат - худший тренер в истории сборной России»
10 Февраля
15:42 · Чемпионат мира 2026
Сборная Сербии вернула старый логотип на форму после протестов болельщиков
11:26 · Чемпионат мира 2026
Чорлука высказался о возможном матче России и Хорватии
09 Февраля
11:11 · Чемпионат мира 2026
Тренер африканской сборной готов к матчу с Россией
01:21 · США. МЛС
Бывший тренер сборной Аргентины: «Думаю, Месси поедет на ЧМ-2026»
08 Февраля
20:24 · Чемпионат мира 2026
​Летом может быть проведён мини-Мундиаль для тех, кому «за 35» 3
19:11 · Чемпионат мира 2026
Шевченко обсудил с Чеферином вопросы недопущения российских команд
07 Февраля
19:13 · Чемпионат мира 2026
Борис Игнатьев считает, что Карпин должен остаться в сборной России
18:28 · Чемпионат мира 2026
Мостовой — о Карпине: «Совмещение постов — это неправильно» 1
13:08 · Чемпионат мира 2026
Широков: Сборной России нет смысла менять Карпина 1
12:40 · Чемпионат мира 2026
В РФС сообщили, с кем сборная России может сыграть в 2024 году 2
Все новости
Рекомендуем