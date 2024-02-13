Джокович не сможет посетить товарищеский матч между сборными России и Сербии

Глава ФТР Шамиль Трапищев заявил, что первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович не будет присутствовать на товарищеском матче по футболу между сборными России и Сербии.

Как отмечает руководитель организации, этому помешает плотный календарь Джоковича. Дело в том, что в это время состоятся два турнира серии «Мастерс»: в Индиан-Уэллсе (с 6 по 17 марта) и в Майами (с 20 по 31 марта), передает издание ТАСС.

Что касается национальных команд, то они проведут контрольную игру 21 марта в Москве на стадионе «Динамо».

Напомним, что сборные России отстранены от международных турниров под эгидами ФИФА и УЕФА.