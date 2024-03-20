Тюкавин рассказал о предматчевом настроении в сборной России

Менее суток остаётся до старта игры сборных России и Сербии, пройдёт матч на столичной «ВТБ Арене». Константин Тюкавин поделился настроем в рядах своей команды перед игрой с балканским коллективом.

«Мы в отличном настроении и в полном составе, приехали наши легионеры. Время здесь проходит быстро, так что готовимся», - делится Тюкавин с телеканалом «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Тюкавин и его давний друг по «Динамо» Арсен Захарян живут в одном номере на сборе. Упомянул Константин и своего друга, которого очень рад видеть.

«Наконец‑то увиделись с Захой. Общаемся каждый день», - добавил футболист.