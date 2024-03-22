Бывший сербский бомбардир восхитился организацией матча Россия – Сербия

Бывший игрок «Црвены Звезды», лучший бомбардир чемпионата Сербии сезона-1997/1998 Саша Маркович поделился своим мнением о минувшем матче сборных России и Сербии. Он прошёл 21 марта в Москве на «ВТБ Арене» в Петровском парке и завершился разгромом сербской команды (4:0).

- Организация игры была на высоте, было заметно, что в России очень уважают Сербию, ваша страна проявила к нам большое гостеприимство. Что же касается игры, то удаление Гайича её очень сильно изменило. В любом случае, это никак не умаляет заслуг сборной России. Ваша команда играла очень здорово и была голодной до победы.

- Можете ли вы кого-то выделить в сборной России?

- Я бы выделил обоих Миранчуков, оба очень техничные и умные футболисты.

- Что этот матч дал Сербии?

- Мы играли очень плохо, один из самых слабых матчей за последнее время, не нужно все списывать на удаление. Хороший опыт перед чемпионатом Европы. Хотя, я считаю, что результат в этой игре был не на первом месте.

Следующий матч сборной России запланирован на 25 марта, соперник – сборная Парагвая.