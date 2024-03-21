Петржела назвал фаворита матча Россия – Сербия

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящем контрольном поединке между сборными России и Сербии.

«На мой взгляд, сборная Сербии — фаворит матча с Россией. Просто у сербов больше опыта», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Специалист отметил, что сербская команда участвует в официальных матчах, летом сыграет на чемпионате Европы, а Россия проводит только контрольные игры.

Товарищеский матч Россия – Сербия состоится сегодня, 21 марта. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка на портале LiveResult.