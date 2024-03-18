Харин: «Методы работы Ромащенко и Карпина чем-то схожи»

Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин сравнил методы работы Мирослава Ромащенко и главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Их методы работы чем-то схожи. У каждого тренера есть то, что он хочет видеть на поле. А уже дальше у нас что-то получается, что-то нет», — цитирует Харина «Спорт-Экспресс».

Напомним, в текущем месяце сборная России проведёт два товарищеских матча — с Сербией (21 марта) и с Парагваем (25 марта). Обе встречи пройдут в Москве на «ВТБ Арене».

В нынешнем сезоне Харин провёл за «Ахмат» 20 матчей, в которых сумел отметиться двумя результативными передачами. На сегодняшний день команда Ромащенко занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.