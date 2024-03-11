Харин: Рад, что меня вызвали в сборную России

Хавбек «Ахмата» Евгений Харин рассказал о своих эмоциях после попадания в окончательный список игроков, вызванных в сборную России на мартовские встречи.

- Эмоции отличные. Рад, что меня вызвали в сборную России. Очень здорово, что мы будем играть против таких сильных соперников, как Сербия и Парагвай, - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

На счету 28-летнего игрока в текущем сезоне 20 матчей и два ассиста на партнёров. За сборную России полузащитник дебютировал в 2023 году в матче против Камеруна, проведя на поле семь минут.

Команда Валерия Карпина 21 марта на «ВТБ Арене» сыграет против Сербии, а спустя четыре дня на том же стадионе примет сборную Парагвая.