Александр Мостовой: «Второй тайм матча сборной России я уже не смотрел, переключил на хоккей»

Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу сборной России над сборной Сербии.

«Конечно, результат этой игры не отражает действительность. Ключевой момент - удаление в начале игры по сути. Как по мне, это не красная карточка. Это уже сломало игру. После этого уже все стало ясно. До игры я считал нашу сборную фаворитом, а после удаления у сербов - тем более. Скажу честно, второй тайм я уже не смотрел. Переключил на хоккей.

Я ещё до матча сказал, что сербы приедут спокойно играть в дружеском режиме. Многие футболисты играют в своих чемпионатах, поэтому они не будут играть в старте. Поэтому и считал Россию фаворитом. Но, повторюсь, ключевой момент - удаление. Когда даёшь пенальти, можно дать жёлтую, но не красную. Судья начудил немножко. Хотя как начудил... помог просто», - сказал Мостовой.