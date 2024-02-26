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Кавазашвили: Сборной России пора определиться с основным составом

26 Февраля 2024 • 00:35 Комментировать
РОССИЯ
...
Сербия
21.03 14:00

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился комментарием о предстоящих товарищеских матчах сборной России.

«Все товарищеские игры – это проверка наших возможностей, сможем ли мы играть с иностранными командами. Но нужно определиться с основным составом сборной, у нас такого нет», — приводит слова Кавазашвили Betonmobile.

Напомним, 21 марта сборная России проведет контрольный поединок против Сербии, а 25 марта сыграет с Парагваем. Обе встречи состоятся в Москве на домашней арене московского «Динамо».

Напомним, последний товарищеский матч подопечные Валерия Карпина провели в ноябре прошлого года. В той игре в Волгограде была разгромлена сборная Кубы со счетом 8:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Анзор Кавазашвили

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