Кавазашвили: Сборной России пора определиться с основным составом

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился комментарием о предстоящих товарищеских матчах сборной России.

«Все товарищеские игры – это проверка наших возможностей, сможем ли мы играть с иностранными командами. Но нужно определиться с основным составом сборной, у нас такого нет», — приводит слова Кавазашвили Betonmobile.

Напомним, 21 марта сборная России проведет контрольный поединок против Сербии, а 25 марта сыграет с Парагваем. Обе встречи состоятся в Москве на домашней арене московского «Динамо».

Напомним, последний товарищеский матч подопечные Валерия Карпина провели в ноябре прошлого года. В той игре в Волгограде была разгромлена сборная Кубы со счетом 8:0.