Николаев — о будущем Карпина: «Не вижу смысла менять что-либо в сборной»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Николаев высказался о возможном продлении контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Я сейчас не вижу смысла менять что-либо в сборной. Если Карпину предложат работать в национальной команде и дальше, почему нет», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, Карпин возглавил сборную России летом 2021 года, а уже весной 2022 ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех международных турниров.

По ходу текущего месяца национальная команда России разгромила Сербию в товарищеском матче со счётом 4:0. Также в марте должна была состояться игра с Парагваем, однако она была отменена.