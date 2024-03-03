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В Уругвае допустили проведение товарищеского матча со сборной России

03 Марта 2024 • 10:38 Комментировать
РОССИЯ
...
Сербия
21.03 14:00

Президент Уругвайской ассоциации футбола Начо Алонсо высказался о возможном проведении товарищеского матча со сборной России в этом году.

Алонсо допустил проведение такой игры при условии, что сборную Уругвая будут представлять футболисты, выступающие в местной лиге.

«У нас есть только одно свободное окно, пока мы будем находиться в США. У нас также есть национальная сборная, состоящая из игроков, которые играют в уругвайской лиге», — приводит слова Алонсо Sport24.

Напомним, по ходу текущего месяца сборная России проведёт товарищеские матчи с командами Сербии и Парагвая. Обе игры состоятся в Москве на «ВТБ Арене».

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