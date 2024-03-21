Сергеев: «Я бы не сказал, что у нас просто товарищеский матч»

Иван Сергеев, форвард сборной России высказался о грядущем матче со сборной Сербии, до игры в Москве остаётся менее часа.

«Я бы не сказал, что у нас товарищеский матч. Такой ажиотаж, все билеты раскупили. Эта игра ближе к официальной, очень важно хорошо сыграть на фоне такого соперника», - приводит слова Сергеева телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что ранее как сборная России, так и сборная Сербии огласили свои составы на грядущий поединок. В составе команды гостей есть представители РПЛ.

Текстовую трансляцию игры во всех красках проведёт наш портал, стартует она в 20:00, время московское.