Канчельскис: «У сборной Сербии есть другие футболисты помимо Влаховича»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Сербии.

Ранее сообщалось, что один из лидеров сербской сборной Душан Влахович пропустит предстоящую встречу из-за проблем со здоровьем.

«У сборной Сербии есть другие футболисты помимо Влаховича, на них посмотрим. Какая разница?» — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Матч Россия — Сербия состоится в четверг, 21 марта, в Москве. Отметим, что уже через четыре дня после этой встречи команда Валерия Карпина сыграет с Парагваем.