Хлусевич высказался о выборах президента России

Игроки и тренеры национальной сборной России отдали свои голоса на президентских выборах. Голосование для футболистов организовали прямо на базе в Новогорске. Комментарий на этот счёт дал защитник Даниил Хлусевич. Он рад, что проголосовать можно было на базе команды.

«Очень удобно и всё доступно. Были ли политические дебаты основной темой команды? Нет, конечно. Основными дебатами были футбольные матчи до сбора, потому что многие ребята играли друг против друга», - цитирует Хлусевича «Матч ТВ».

Впереди у сборной России домашние товарищеские матчи против Сербии и Парагвая. Они пройдут на московской «ВТБ Арене» 21 и 25 марта соответственно.

Стоит сказать, что из-за санкций сборная России уже больше двух лет не проводила официальные матчи.

Сборная России показала, как игроки голосовали на выборах президента