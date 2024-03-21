Прудников: «Думаю, в матче с Сербией сыграют два вратаря сборной России»

Бывший игрок «Спартака» Александр Прудников считает, что в товарищеском матче против Сербии сыграют два вратаря сборной России.

«Вызвать в сборную России Лунёва и Лодыгина — это решение Карпина. Я думаю, что сегодня сыграют два вратаря, каждый по тайму, но кто — не знаю», — цитирует Прудникова «Чемпионат».

Также эксперт выразил предположение, что игра получится закрытой и незрелищной.

Матч Россия — Сербия состоится уже сегодня, 21 марта, в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20:00.

Напомним, по ходу текущего месяца сборная России также встретится с командой Парагвая. Эта игра состоится 25 марта.