Колосков: «Разгромить сербов, как они нас, не получится»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Сербии.

Колосков усомнился в том, что российской команде удастся одержать разгромную победу над своим соперником и взять реванш за поражение в 2020 году со счётом 0:5. Однако, как считает Колосков, та игра может стать для сборной России хорошим раздражителем.

«Кончено, разгромить сербов, как они нас, не получится, но Карпин должен настроить команду, чтобы играли только на победу. Всё-таки матч с европейской сборной при домашних трибунах — редкость по нынешним временам», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Матч Россия — Сербия состоится 21 марта в Москве на «ВТБ Арене».