Кузнецов сомневается, что сборная России выиграет два предстоящих матча

Известный тренер Дмитрий Кузнецов высказался о предстоящих контрольных играх сборной России.

«Я не вижу две победы. По уровню футболистов Сербия и Парагвай сильнее, чем сборная России. Это однозначно», — приводит слова Кузнецова портал «РБ Спорт».

По мнению специалиста, если сборная России в обоих матчах сыграет вничью, то это будет нормальным результатом, ведь наша команда не проводит официальные игры, в отличие от соперников.

Товарищеский матч между сборными России и Сербии пройдет 21 марта на домашнем стадионе «Динамо», а 25 марта подопечные Валерия Карпина встретятся с Парагваем на той же арене.