Аршавин: Головин – игрок другого уровня

Полузащитник Александр Головин отличается по уровню игры от других футболистов национальной команды. Об этом заявил бывший капитан сборной России Андрей Аршавин.

Напомним, встреча прошедшая вчера, 21 марта на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 4:0. Головин вышел на поле с первых минут с капитанской повязкой, но не смог отметиться результативными действиями.

- Он выделялся быстротой мышления. Хорошая техника на высокой скорости. Сразу видно, что футболист другого уровня, - приводит слова Аршавина «Чемпионат».

В активе Головина в текущем сезоне 25 игр за «Монако», в которых он забил шесть голов, а также сделал пять ассистов на своих одноклубников. Рыночная трансферная стоимость Головина составляет 30 миллионов евро. В «Монако» Головин перешёл в 2018 году, до этого он играл за ЦСКА.