Глебов — о товарищеских матчах сборной России: «Интересно посмотреть на себя на уровне их игроков»

Хавбек «Ростова» и сборной России Данил Глебов поделился ожиданиями от предстоящих контрольных игр национальной команды.

Напомним, что коллектив Валерия Карпина 21 марта встретится в Москве на «ВТБ Арене» со сборной Сербии, а 25 марта на том же стадионе сыграет с Парагваем.

«Наверное, плюс-минус будет то, что было с Камеруном. Агрессивный футбол, много борьбы. Конечно, интересно посмотреть на себя на уровне их футболистов», - приводит слова игрока издание «РБ Спорт».

Российские сборные отстранены от международных соревнований под эгидами ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Национальные команды проводят лишь товарищеские матчи. Сколько продлится бан, пока неизвестно.