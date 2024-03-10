Сёмин — о новой форме сборной России: «Главное, чтобы была удачной»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о новой форме сборной России.

Специалист похвалил дизайн формы, выразив надежду на то, что она принесёт удачу российской команде.

«Отличная форма! Прекрасные цвета и новый дизайн! Главное, чтобы была удачной!» — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, новую форму национальной команды произвела компания Jogel, которая является техническим спонсором российской сборной.

Свой ближайший товарищеский матч сборная России проведёт 21 марта против команды Сербии, а 25 числа встретится с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве на домашнем стадионе «Динамо» «ВТБ Арене».