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Кафанов допустил, что Лунёв может стать основным вратарём сборной России

08 Марта 2024 • 09:57 Комментировать
РОССИЯ
...
Сербия
21.03 14:00

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил шансы вратаря «Карабаха» Андрея Лунёва сыграть в предстоящих товарищеских матчах национальной команды.

Кафанов назвал Лунёва лучшим российским вратарём, который выступает за рубежом, отметив при этом, что с позицией первого номера сборной он определится позднее.

«Когда все вратари приедут на сбор в Новогорск, сначала на них посмотрю на тренировках и побеседую. После этого я определюсь с тем, кто будет играть какой матч и сколько вратарей будут заиграны», — цитирует Кафанова Metaratings.

Напомним, 21 марта сборная России сыграет с командой Сербии, а 25 числа встретится с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве на «ВТБ Арене».

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