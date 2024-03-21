Захарян: «Хотелось отличиться, но ничего страшного, отдал голевую передачу»

Полузащитник сборной России Арсен Захарян дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с командой Сербии.

- Всё отлично, выиграли, главное. Всё супер, атмосфера классная. 4:0.

- Гол, к сожалению, ваш не засчитали. Расстроились?

- Так чуть-чуть. Хотелось отличиться, но ничего страшного, отдал голевую передачу. Нормально.

- Голевая передача. Казалось, что мяч от вашей ноги идет в ворота, но партнер подстраховался.

- Нормально, ничего страшного, это футбол, всё хорошо. Главное, что выиграли.