Захарян: «Хотелось отличиться, но ничего страшного, отдал голевую передачу»

Полузащитник сборной России Арсен Захарян дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с командой Сербии.
- Всё отлично, выиграли, главное. Всё супер, атмосфера классная. 4:0.
- Гол, к сожалению, ваш не засчитали. Расстроились?
- Так чуть-чуть. Хотелось отличиться, но ничего страшного, отдал голевую передачу. Нормально.
- Голевая передача. Казалось, что мяч от вашей ноги идет в ворота, но партнер подстраховался.
- Нормально, ничего страшного, это футбол, всё хорошо. Главное, что выиграли.
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