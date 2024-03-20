Титов: «Будет неправильно, если скажем, что мы дадим бой Сербии, Россия — сильная сборная»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России против Сербии.

Эксперт отметил, что у российской команды подобрался сильный состав, поэтому предстоящая игра должна получиться очень интересной.

«Сегодня все самые лучшие футболисты находятся в обойме у тренерского штаба. Будет неправильно, если скажем, что мы дадим бой, потому что Россия — сильная сборная», — цитирует Титова Metaratings.

Матч Россия — Сербия состоится завтра, 21 марта, в Москве на «ВТБ Арене» (домашнем стадионе «Динамо»). Начало этой игры запланировано на 20:00 по местному времени.