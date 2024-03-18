Лодыгин: «Дам список игроков сборной России «Панатинаикосу» для рассмотрения»

Вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин заявил, что порекомендует некоторых игроков сборной России греческому клубу.

«У меня ещё много дней в сборной, чтобы посмотреть. Запишу некоторые фамилии и дам список «Панатинаикосу». Рассмотрим футболистов», — приводит слова Лодыгина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Лодыгин провёл за греческий клуб 15 матчей, в которых пропустил девять мячей и в восьми встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, Лодыгин получил вызов в национальную команду впервые за последние восемь лет. Свой ближайший матч сборная России проведёт 21 марта против Сербии. Эта игра состоится в Москве на «ВТБ Арене».