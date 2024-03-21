Все билеты на матч Россия – Сербия проданы

В Российском футбольном союзе за несколько часов до стартового свистка матча сборных России и Сербии рассказали, что абсолютно все билеты на игру проданы.

«Ожидается аншлаг, все билеты проданы», - пишет «РИА Новости» со ссылкой на собеседника из РФС.

Напомним, что игра российской и сербской сборных запланирована на 20:00, 21 марта. Её место – домашний стадион московского «Динамо», столичная «ВТБ Арена», вмещающая на футбольные матчи 33 тыс. зрителей.

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