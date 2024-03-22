Зиньковский: «Сербы выйдут из группы на Евро»

Полузащитник сборной России Антон Зиньковский в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил разгром сборной Сербии в товарищеском матче, 4:0.

- Судя по счету, игра с сербами далась легко.

- Не сказать, что по игре было так, но, конечно же, на результат повлияла красная карточка Гайича в начале встречи. Мы хотели показать хорошую игру, думаю, что показали ее и порадовали наших болельщиков.

- Кто в составе Сербии вам понравился?

- Там много достойных ребят. Выделять никого не хочется, скажу, что вся сборная у них хорошая. Понятно, что вдесятером им тяжело было играть почти весь матч, но они это делали неплохо.

- Исходя из того, что видели сейчас, оцените шансы сербов на выход из группы на чемпионате Европы.

- Сложно это делать, потому что они играли в меньшинстве, но в целом у них очень хорошая сборная с сильным подбором футболистов. Думаю, у них получится.

- У сербов приехал не самый сильный состав. Это сказалось?

- Не могу судить.

- На Евро будете за кого-то болеть?

- Смотреть чемпионат, конечно, буду, а за кого болеть? Там Бабич будет играть из «Спартака», который как раз и вывел их в финальную часть турнира. Буду переживать за него и какие-то другие персоналии.

- Согласны с мнением нашего главного тренера, что это самый сложный наш соперник за последнее время?

- Хороший соперник в любом случае. Нам помогла красная карточка Гайича. Это облегчило нашу задачу.

Елена Григорьевская