Митрофанов ожидает новый контракт Карпина со сборной России в конце сезона

Генсек РФС Максим Митрофанов с оптимизмом настроен касаемо нового контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина. По мнению чиновника, Валерий Георгиевич и РФС продлят свои трудовые отношение по итогу сезона.

«Полагаю, Дюков [глава РФС Александр Дюков] и Карпин переговорят как работник и работодатель. Нам хватит 10 секунд, чтобы всё согласовать, такие у нас отношения. Прошлый контракт мы подписывали минуты две», - говорит Митрофанов «Чемпионату».

Он добавил, что новый контракт со сборной России Карпин, вероятно, подпишет в конце сезона, а сейчас Валерий Георгиевич сильно загружен.

«Просто посмотрите за его логистикой», - сказал Митрофанов.

Карпин возглавляет сборную России третий год, с 26 июля 2021 года.