Бывший футболист ЦСКА Масалитин призвал Карпина остаться в сборной России

Экс-форвард московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что наставнику национальной команды России Валерию Карпину следует продолжать работу в сборной.

Действующее соглашение специалиста рассчитано до августа 2024 года. Сообщалось, что контракт будет пролонгирован на два года. Кроме того, Карпин возглавляет «Ростов».

«Если у Карпина ещё есть желание продолжать работать со сборной, есть силы, то почему бы и нет. Руководство, игроки, болельщики — довольны. Если есть силы тянуть и клуб, и сборную, то надо продолжать работу», — приводит слова бывшего футболиста издание «Газета.Ru».

Ранее сборная России уверенно обыграла национальную команду Сербии в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу коллектива Карпина.

Также россияне должны были сыграть против Парагвая, но матч был отменён по соображениям безопасности.