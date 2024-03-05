​Камоцци не считает Россию фаворитом матча с Сербией

Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна в «Спартаке», высказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Сербии.

Камоцци отметил, что в составе сборной Сербии выступает много игроков из топ-лиг Европы. Функционер не считает сборную России фаворитом этого противостояния.

«Думаю, сборная России не будет фаворитом в товарищеском матче с Сербией, но сказать, кто точно выиграет, нельзя. В любом случае это будет интересная игра», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Матч между сборными России и Сербии пройдёт в четверг, 21 марта. Игру примет московский стадион «ВТБ Арена».