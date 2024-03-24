Самедов: «Хочется верить, что Россию допустят до следующего Евро»

Бывший игрок сборной России Александр Самедов выразил надежду на то, что национальная команда сможет принять участие в отборе к Евро-2028.

Напомним, весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия во всех международных турнирах.

«Хочется верить, что Россию допустят до квалификационного турнира к следующему Евро. Официальные матчи отличаются от товарищеских», — цитирует Самедова «Спорт День за Днём».

Напомним, в прошлый четверг, 21 марта, сборная России уверенно обыграла команду Сербии в товарищеском матче со счётом 4:0. Игра с Парагваем, запланированная на 25 число, была отменена.