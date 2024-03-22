Булыкин высказался, стоит ли продлевать контакт с Карпиным

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над Сербией, возможном продлении контракта с Валерием Карпиным и товарищеском турнире.

- Удивлены результатом матча с сербами?

- Никто до игры не может сказать, что произойдет. Вряд ли кто-то мог ожидать красную карточку в начале встречи. А на таком уровне отсутствие одного футболиста очень чувствуется. Поэтому такой результат. И игра нашей сборной была очень хорошая. Ребята отлично двигались, взаимодействовали. Вокруг матча была отличная атмосфера. Все сложилось, поэтому такая победа.

- Удалив Гайича, судья не переборщил? Может, стоило ограничиться желтой карточкой?

- Он сделал все по рекомендациям судей. У нас такое нарушение называется фолом последней надежды. У меня нет вопросов по этому удалению. Такое случается. Да, нам это помогло, ничего не хочу сказать.

- Вам все понравилось в игре нашей команды?

- Всегда есть место совершенству, но как играли ребята, как реализовывали моменты, как вытаскивали опасные моменты у наших ворот, все было по-футбольному красиво и хорошо. Этот матч можно смело занести в череду лучших игр нашей команды. Ребята порадовали всех болельщиков нашей страны. Мы победили не слабую сборную.

- Кого можете отметить по этому матчу?

- Все сыграли на уровне. Видно, что парни находятся в хорошей форме. Нужно, чтобы как можно больше наших ребят выступало за рубежом, чтобы они на своем примере показывали, как нужно играть, двигаться и что нужно делать.

- Видите прогресс наших легионеров?

- Легионеры хорошо смотрелись. Я по себя знаю, что за границей совсем другие требования и уровень футбола. Поэтому они смотрелись лучше. Но и ребята из РПЛ тоже хорошо себя проявили. Они здорово двигались, видно было их желание. Не знаю, как все получилось бы, если бы у соперника не было удаления. Но в футболе бывает все, и нужно смотреть, как ребята сыграли. А они это сделали хорошо, независимо от соперника.

- Смогут ли сербы выйти из группы на Евро, в которой у них в соперниках будут Словения, Дания и Англия?

- Хорошая группа, но я думаю, что они выйдут дальше. Сербы умеют собираться в нужный момент. Они хорошо организованы и дисциплинированы. Их футболисты выступают в топ-чемпионатах, поэтому многие выделяются в составе.

- Какие ожидания от матча с Парагваем? Будет такая же крупная наша победа?

- Хочется так же. Но загадывать не буду. Может, кого-то из наших удалят (смеется). Надеюсь, ребята покажут такую же хорошую игру и порадуют нас результатом.

- Генсек РФС Максим Митрофанов сказал, что летом, возможно, пройдет турнир с участием трех сборных. Вам это было бы интереснее, чем просто товарищеские матчи?

- Нет. Все равно такой битвы, как в отборочных встречах или на чемпионате Европы не будет. Для меня, например, ответная игра в Сербии была бы намного интереснее, чем этот турнир.

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- РФС хочет продлить контракт с Карпиным. Ваше мнение?

- Совмещение – это очень сложно. Нигде в мире на это не идут. Но у России свой путь. Пока нет международных матчей, РФС может делать все, что хочет. Но я больше склоняюсь к футбольным законам. Есть международные матчи или нет, все должно быть по-футбольному.

Елена Григорьевская