Полузащитник сборной России Данил Глебов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил разгром сборной Сербии в товарищеском матче, 4:0.

- Насколько неожиданной стала победа над Сербией, которая считается сильной сборной?

- Мы готовились играть на победу. Карпин говорил, что если будем выполнять все то, что тренируем, хорошо отработаем теорию, то добьемся результата. В составе Сербии играют такие же футболисты. Понятно, что они выступают в европейских клубах, но у них тоже по две ноги. Нам удалось выполнить все, что мы натренировали, поэтому и добились положительного результата.

- Были мысли, что наша сборная не имеет права проигрывать, потому что мы давно не играем в официальных международных матчах и состав собрался оптимальный?

- Конечно, это сидело в голове. Так же как и с Камеруном, когда играли в России. Нам было важно и показать хорошую игру, и победить. Очень много болельщиков пришло на матч, очень хотелось их порадовать. Рад, что получилось это сделать.

- В составе соперника кто понравился?

- Я бы не хотел кого-то выделить у сербов. В их составе много сильных игроков. Тадич неплохо обращается с мячом. Видно, что это мастер. Да и другие ребята неплохие.

- Было бы лучше, если бы приехал самый сильный состав?

- Это их проблемы, пусть сами разбираются. Наше дело было выйти на поле и сделать свою работу.

- Как оцените шансы сербов на выход из группы на Евро?

- Буду болеть за Сербию. Это наши братья, и пусть они пройдут как можно дальше. Надеюсь, что у них получится выйти из группы.

- За чемпионатом Европы будете следить?

- Пока не думал об этом. На последнем чемпионате мира только финал смотрел. Нас там нет, что смотреть?

- Следующим нашим соперником будет Парагвай. Разбирали эту сборную?

- Пока еще не готовились к Парагваю. Наверное, с пятницы начнем этим заниматься и поближе с ними познакомимся. Постараемся порадовать болельщиков победой и в этом матче.

Елена Григорьевская