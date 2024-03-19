Гранат предположил, с каким счётом сборная России обыграет Сербию

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат высказался о предстоящем товарищеском поединке сборной России против Сербии.

«Хочется увидеть нашу сборную в этом матче предельно мотивированной. Потому что за последнее время у нас сейчас самый оптимальный состав», — цитирует Граната «Матч ТВ».

По мнению эксперта, сборной России будет непросто в предстоящем матче, ведь Сербия играет в силовой футбол. При этом Гранат считает, что команда Карпина одолеет соперника со счетом 3:1.

Контрольная игра между сборными России и Сербии состоится в четверг, 21 марта. Старт поединка запланирован на 20:00 по столичному времени.