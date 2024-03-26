Газзаев: «РФС превращает матчи сборной России в спортивно-патриотическое мероприятие»

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о товарищеских матчах сборной России.

«Хочется сказать тёплые слова в адрес РФС, которые превращают матчи сборной России в спортивно-патриотическое мероприятие. Это очень важно! Посмотрите, сколько людей приходит на сборную», — приводит слова специалиста издание «СЭ».

Напомним, что в последней встрече национальная команда России уверенно обыграла Сербию. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу коллектива Валерия Карпина.

Также сборная России должна была провести контрольную игру с Парагваем, однако матч был отменён по соображениям безопасности после теракта в Москве.