Габулов поделился ожиданиями от мартовских матчей сборной России

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов дал комментарий по поводу предстоящих товарищеских матчей национальной команды.

Габулов ожидает, что российская сборная будет нацелена на яркий футбол и положительный результат в марте.

«Сейчас собрались абсолютно лучшие футболисты нашей сборной, поэтому я уверен, что тренерский штаб досконально подойдёт к этим матчам и подберёт оптимальные сочетания, оптимальную тактику, оптимальный состав для того, чтобы играть не только на победу, но и показывать уверенный футбол, зрелищный футбол – вот, что важно», - цитирует Габулова «Спорт-Экспресс».

В этом месяце сборная России проведёт два товарищеских матча. В четверг, 21 марта, команда Валерия Карпина будет играть против Сербии. А в понедельник, 25 марта, российская сборная сразится с национальной командой Парагвая. Обе игры пройдут в Москве на стадионе «ВТБ Арена», где своих соперников обычно принимает «Динамо».

Стоит сказать, что сборная России уже больше двух лет не может проводить официальные матчи из-за введённых санкций.