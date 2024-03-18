Титов похвалил РФС, говоря о матчах сборной России

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России против Сербии и Парагвая. По словам Титова, эти игры станут праздником для российского футбола.

«Это праздник для российского футбола, РФС делает всё идеально. Есть активности, звёзды футбола. Никаких сомнений, что всё будет идеально. Сборной и тренерскому штабу желаю победы в предстоящих матчах. И получить удовольствие от проделанной работы», - цитирует Титова Metaratings.

Матчи сборной России против Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта) пройдут в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Как известно, Российский футбольный союз уже больше двух лет сталкивается с санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. В таких условиях сборная России может проводить только товарищеские игры.

Титов не посетит матч Россия – Сербия – он будет на игре КХЛ