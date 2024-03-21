Таранов — о матче Россия – Сербия: «Не думаю, что команды закроются»

Экс-игрок «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о предстоящей товарищеской игре между сборной России и национальной командой Сербии.

Эксперт заявил, что ему интересно посмотреть, как наша сборная будет смотреться на фоне такого сильного соперника.

«Я не думаю, что команды закроются, потому что матч товарищеский и каждая сборная захочет показать свои лучшие качества, атакуя, а не отсиживаясь в обороне», — приводит слова Таранова «Чемпионат».

Контрольный поединок России и Сербии состоится сегодня, 21 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по столичному времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.